На Подоле под Замковой открыли новый памятный знак

На Подоле появился памятный знак в честь объекта общего украинско-литовского наследия – Замкового места на Замковой горе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, знак установлен возле начала лестницы на Замковую гору - между домами 20-Б и 22-Б на Андреевском спуске.

Знак был открыт заместителем председателя КГГА – руководителем аппарата Александром Пузановым и мэром Вильнюса Артурасом Зоускасом.

В открытии памятного знака также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Пятрас Вайтекунас, депутат Европейского парламента от Литвы профессор Витаутас Ландсбергис, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров, депутат Сейма Литовской республики Бронюс Паужи, который возглавляет в литовском парламенте депутатскую группу дружбы с Украиной, и депутат Верховной Рады Украины Руслан Лукьянчук, который возглавляет в украинском парламенте аналогичную группу дружбы с Литвой.

Кроме памятного знака, возле лестницы на гору также будет установлен макет замка литовского воеводы, который существовал на горе в XIV веке.