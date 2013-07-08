В Киеве изменен маршрут движения троллейбусов

Троллейбус теперь будет заезжать на Лыбидскую площадь

С 6 июля движение троллейбусов маршрута №43 в Киеве в обоих направлениях организовано с заездом на Лыбидскую площадь.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Так, остановку троллейбусов «Станция метро «Лыбидская» организовано:

- При движении в направлении Кибцентра – на ул. Горького;

- При движении в направлении Ленинградской площади – на ул. Красноармейской.

Как отмечает пресс-служба КГГА, изменения в маршрут движения троллейбусов внесены с целью улучшения транспортного обслуживания жителей Голосеевского и Печерского районов города.