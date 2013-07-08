В Киеве изменен маршрут движения троллейбусов
10:26, 08 июля 2013Киев
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Изменился маршрут троллейбуса №43
Троллейбус теперь будет заезжать на Лыбидскую площадь
С 6 июля движение троллейбусов маршрута №43 в Киеве в обоих направлениях организовано с заездом на Лыбидскую площадь.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».
Так, остановку троллейбусов «Станция метро «Лыбидская» организовано:
- При движении в направлении Кибцентра – на ул. Горького;
- При движении в направлении Ленинградской площади – на ул. Красноармейской.
Как отмечает пресс-служба КГГА, изменения в маршрут движения троллейбусов внесены с целью улучшения транспортного обслуживания жителей Голосеевского и Печерского районов города.
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