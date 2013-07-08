Суд оставил в собственности Киева землю стоимостью 275 миллионов

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции / Фото: dozor.kharkov.ua

Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил в силе решение суда первой инстанции о возвращении территориальной общине 5,6 га земли общей стоимостью 275 млн грн в Шевченковском районе Киева.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, земельный участок в переулке Кияновском, 13-21 Киевсовет в ноябре 2004 года передал в десятилетнюю аренду ООО «Мегаград» для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального комплекса с объектами жилищно-общественного и гостинично-офисного назначения.

Прокурорской проверкой было установлено, что общество систематически не платило арендную плату за пользование землей. Так, по информации Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе, по состоянию на начало текущего года размер задолженности составил более 6,4 млн гривен.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура заявила иск в суд с требованием расторгнуть договор аренды земли и вернуть ее в коммунальную собственность.

В апреле текущего года Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 01.07.2013 года указанное судебное решение оставлено без изменений.

Решение апелляционной инстанции вступило в законную силу.