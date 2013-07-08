В Киевской области собака загрызла хозяина

Что именно вызвало агрессию у ротвейлера, неизвестно / Фото: picturesfree.ru

В селе Матюши Белоцерковского района Киевской области ротвейлер до смерти загрыз хозяина.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киевской области.

В частности, как отмечается в сообщении, около 7-ми часов утра в Белоцерковский горотдел милиции по телефону поступило сообщение от местного жителя о том, что он обнаружил изувеченное тело мужчины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что мужчина шел утром на работу в тракторную бригаду, где работает охранником, вместе со своей собакой, которую вел на поводке. Что именно повлекло агрессию у пса, неизвестно – собака набросилась на хозяина, откусила ему правую руку по локоть и вырвала часть мягких тканей предплечья.

В результате от полученных травм и потери крови 48-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Тело потерпевшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

«Судьбу пса будет решать санитарная экспертиза – стоит вопрос об усыплении собаки», – отмечается в сообщении.