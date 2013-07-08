В киевском метро закрылся на ремонт еще один эскалатор

Ремонт эскалатора продлится до 5 сентября

С сегодняшнего дня эскалатор №3 на станции столичного метро «Печерская» Сырецко-Печерской линии закрыт на капитальный ремонт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП «Киевский метрополитен», ремонтные работы продлятся до 5 сентября. В коммунальном предприятии также отметили, что на режиме работы станции закрытие эскалатора не отразится.

Напомним, 8 июля начался плановый капитальный ремонт эскалатора на пересадочном узле между станциями «Золотые ворота» и «Театральная», который продлится до 31 июля.

Метрополитен просит прощение за временные неудобства и напоминает пассажирам о необходимости соблюдать правила поведения на эскалаторах.