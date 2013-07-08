КГГА проведет соцопросы по проблемам столичных семей

Тема исследования – «Социально-экономическое положение семей г. Киева» / Фото: fond-mangust.org

Киевская городская государственная администрация запланировала цикл социологических исследований на тему «Социально-экономическое положение семей г. Киева». Цель исследований – повышение эффективности управленческой деятельности в сфере семейной политики. Об этом сегодня, в День семьи, сообщил журналистам заместитель главы КГГА Виктор Корж.

«В последние годы по всей Украине намечается тенденция к росту числа семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Мы хотим получить объективные данные по Киеву, чтобы при необходимости скорректировать наши планы, ресурсы и чтобы киевские семьи получали от города именно ту поддержку, которая им нужна», – сказал Виктор Корж.

Замглавы КГГА напомнил, что поддержка материнства и детства – одна из основных задач, поставленных Президентом Украины Виктором Януковичем в рамках его социальной инициативы «Дети – будущее Украины». В частности, одной из новых форм поддержки женщин и детей станет открытие социальных центров матери и ребенка. Первый из таких центров в скором времени появится в Киеве. «Этот вопрос сегодня на личном контроле у главы Киевской горгосадминистрации Александра Попова», – подчеркнул Виктор Корж.

На сегодняшний день информацию о социально-экономическом положении киевлян собирает и анализирует городское управление статистики. Виктор Корж высказал предположение, что данные, полученные в результате проведенного социологического исследования, будут несколько отличаться от статистических данных. «Исследование ставит целью дать информацию не о среднестатистическом киевлянине, а именно о киевских семьях. Как живут, в чем нуждаются, какая помощь со стороны городской власти им нужна», – пояснил замглавы КГГА.

Напомним, что в рамках реализации социальной инициативы Президента Украины «Дети – будущее Украины» Киев работает над созданием Центра матери и ребенка. Также столица реализует мощную Городскую целевую программу поддержки семьи и молодежи на 2012-2016 годы. В Киеве уже несколько лет работает Центр дневного пребывания для детей и молодых женщин, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Весной 2013 года в столице открыта первая социальная квартира для беременных женщин и матерей с детьми раннего возраста. Эта инициатива реализована совместно городскими властями и рядом международных фондов и организаций. Теперь юные мамы и беременные женщины, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить комплексные услуги, в том числе и временное жилье.