Социологи назвали фаворитов на выборах мэра Киева

32,7% киевлян отдали бы голоса за Кличко

Если Виталий Кличко не будет баллотироваться в мэры Киева, то на выборах будут лидировать Александр Попов (18,7%) и Петр Порошенко (17,2).

Об этом свидетельствуют презентованные сегодня в УНИАН результаты социологического исследования, проведенного GFK Ukraine и украинским деловым журналом «Эксперт».

В частности, заместитель директора GFK Ukraine Глеб Вишлинский сообщил, что на вопрос: «За кого вы бы проголосовали, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье?», 32,7% киевлян отдали бы голоса за Кличко.

За Попова готовы отдать голоса 14,8% опрошенных, за Порошенко – 11,9%, за Николая Катеринчука – 8,8%, за Олега Ляшко – 4,2%, за Николая Томенко – 3,4%. За остальных кандидатов – 0,5%. Не будут голосовать – 7,9%, а «трудно сказать» – 15,9%.

В то же время на вопрос, кого они поддержат, если Кличко не будет принимать участия в выборах мэра Киева, 18,7% респондентов сказали, что будут голосовать за Попова, 17,2% – за Порошенко. Катеринчука поддержали бы 15,6% опрошенных, Ляшко – 6,8%, Томенко – 5,2%. Не будут голосовать 12,8% опрошенных. Не смогли ответить – 23,7%

Опрос был проведен в Киеве с 11 июня по 1 июля 2013 года. Опрошено 2 тыс. 100 киевлян. Максимальная погрешность – 2,1%.