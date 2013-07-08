На столичном проспекте Победы до октября ограничили движение

Автотранспорт пустят по встречным полосам

В Киеве в период с 5 июля по 30 сентября ограничивается движение транспорта в связи с реконструкцией путепровода на пересечении проспектов Победы – Академика Палладина – Большой кольцевой дороги в Святошинском районе.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

В частности, будет частично перекрыто движение автотранспорта на следующих участках:

- проспект Победы (на путепроводе) в направлении Житомира, ограничение действует с 5 июля по 15 августа;

- проспект Победы (на путепроводе) в направлении центра города – с 15 августа по 30 сентября;

- проспект Академика Палладина (под путепроводом) в направлении Жулянского путепровода с 25 июля по 5 сентября;

- проспект Академика Палладина (под путепроводом) в направлении Беличанского путепровода с 5 по 25 июля и с 5 по 30 сентября.

По данным ГАИ, движение автотранспорта будет организовано по встречным полосам с оставлением для проезда по две полосы в каждом направлении.

Рекомендованы пути объезда:

- движение в направлении г. Гостомеля: проспект Победы – бульв. Академика Вернадского – проспекта Академика Палладина;

- движение в направлении г. Житомира: проспект Победы – бульв. Академика Вернадского – ул. Уборевича – ул. Чернобыльская – автодорога М-06 (Киев-Чоп);

- движение с Житомирского направления в направлении г. Одессы: Стоянка – Гореничи – Вишневое – Гнатов – Большая кольцевая дорога города Киева;

- движение с Одесского направления в направлении г. Гостомеля: Большая кольцевая дорога – ул. Жмеринская – ул. Святошинская – проспект Победы – бульв. Академика Вернадского – проспект Академика Палладина;

- движение с Гостомельского направления в направлении г. Одессы: г. Бородянка – г. Макаров – М-06 (Киев – Чоп) – г. Фастов – г. Б.Церковь – М-05 (Киев-Одесса).

ГАИ Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдением Правил дорожного движения.