В Киеве пьяный водитель сбил насмерть ребенка и скрылся

В результате полученных травм 9-летняя девочка скончалась на месте

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, который сбил насмерть 9-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, авария, в которой погиб ребенок, произошла 5 мая на ул. Приречной в Оболонском районе города.

Водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь со скоростью более 100 км/ч, сбил девочку, которая переходила дорогу, и, не останавливаясь, скрылся с места происшествия. В результате полученных травм ребенок умер на месте.

Виновником ДТП оказался 20-летний киевлянин, которого правоохранители задержали в тот же день. Следствием доказано, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По ходатайству следователя суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Он обвиняется в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности). Мужчине угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.