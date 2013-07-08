На Киевщине работники вуза растратили 10 миллионов

Работники вуза безосновательно перечислили подрядчику 10 млн грн

Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство в отношении должностных лиц одного из вузов области, которые незаконно использовали бюджетные средства, предусмотренные Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, установлено, что учебное заведение заключило договор со строительной компанией о закупке услуг. Согласно условиям договора, предприятие обязалось выполнить ряд строительно-монтажных работ, однако эти работы были выполнены лишь частично. Кроме того, организация не установила соответствующее оборудование.

За якобы выполненные работы работники вуза безосновательно перечислили подрядчику 10 млн грн.

Прокуратурой области по указанному факту в ЕРДР внесены данные о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.