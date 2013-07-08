Избитый битой на Оболони киевлянин до сих пор находится в больнице

Пострадавшие в результате драки Александр и Анастасия Галинченко / Фото: «Вести»

Александр Галинченко, пострадавший в драке возле торгового центра «Дрим Таун» в Оболонском районе Киева, до сих пор находится в больнице.

Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на его супругу Анастасию Галинченко.

По словам Анастасии, 9 июля ее мужу будут делать операцию. «У него вмята скула, осколки попали в гайморову пазуху, нарушена пирамидка слухового аппарата и разбит лобный отросток к черепу. Помимо этого многочисленные синяки и ушибы», – рассказала женщина.

Стоит отметить, что после драки Анастасия также попала в больницу, где провела почти неделю. Врачи поставили ее диагноз сотрясение мозга. По словам женщины, после лечения в больнице она потеряла работу.

Напомним, драка произошла 14 июня в 4.30 утра возле торгового центра «Дрим Таун». В Интернет попало видео, где видно, как компания молодых людей избивает битой мужчину.

В милиции тогда сообщили, что в побоище учувствовало две компании. С одной стороны – 28-летний мужчина с женщиной и парнем, со второй – компания молодежи из семи человек. Все 1991-1993 годов рождения. А бита была именно у 28-летнего мужчины.

По версии милиции, завязалась драка из-за нравоучений, с которыми мужчина пристал к молодежи. Однако супруга избитого рассказала другую версию событий той ночи.

«Мы возвращались из магазина с пакетами в руках, несли молоко, творог, хлеб. А когда подходили к подъезду, к нам подошли девушки из компании, которая сидела возле дома. Там было где-то десять человек, они вели себя очень агрессивно. Кричали и матерились. Видно, что были пьяные. Девушки попросили сигареты, взяли полпачки. А после этого стали подходить мальчики. Мы просили не наглеть, сказали, у нас двое детей и проблемы не нужны. Мужа в сторону отвел солдат. Как потом выяснилось, он из Житомирской десантной части. Подошли парни, они напали на мужа, а девушки и один парень избили меня. Руки были заняты пакетами, даже защищаться не могла. А дома муж посмотрел, что я вся в крови и синяках, и выскочил на улицу. Это произошло незаметно, пока умывалась, выглянула в окно и увидела его там. Где взял биту, я не знаю, дома такого не было. Ну а дальше вы все видели», – говорит Анастасия.

По ее информации, в Оболонском райотделе открыли уголовное производство по статье «Хулиганство». В тот же день при ней задержали трех человек и опросили свидетелей. Все участники драки тоже написали заявления на семью Галинченко в милицию.

«Мне почему-то кажется, что следователя подкупили. Она пытается вывести это дело на ноль. Сказала, что мы тоже были неправы. Хотя в чем – я до сих пор понять не могу», – отметила Анастасия.

«Понятно, что сейчас у каждого своя версия событий той ночи. На видео видно, кто и кого бил. Сейчас следствие изучает все материалы и оно еще не закончено. Бита – это холодное оружие, и мужчина этот (Александр Галинченко – ред.) избил девушку битой в живот, а еще одного участника драки бил по голове. После окончания следствия виновным предъявят обвинения», – говорит сотрудник пресс-службы столичной милиции Виктория Белозерцева.

Видео: «Магнолия-ТВ»