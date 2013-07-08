В Киеве пройдет выставка цветов, посвященная Крещению Руси

Выставка пройдет на Певческом поле

Специалисты столичного зеленого хозяйства готовят композиции, посвященные дню Крещения Киевской Руси.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, торжественное открытие выставки состоится 20 июля на Певческом поле.

Дизайнеры «Киевзеленстрой» воплотят инсталляции, посвященные принятию христианства на территории современной Украины.

Уже оформлены макеты объемных композиций, в которых планируется использовать однолетние и многолетние цветы, металлические и деревянные каркасы высотой более 2 метров, а также другие инертные материалы (гравий, песок, мраморную крошку и прочее).

Всего цветочная инсталляция ко Дню Крещения Киевской Руси будет представлена 8 композициями, одна из которых «Путь к истине» состоит из трех экспозиций. Это масштабное цветочное сооружение проиллюстрирует эпохальное событие – введение христианства как государственной религии в Киевской Руси.

Организатором выставки цветов, которая посвящена празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси, выступило КО «Киевзеленстрой» при поддержке КГГА.