В киевской больнице загорелся лифт
18:46, 08 июля 2013Киев
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Жертв и пострадавших нет
Пожар произошел в Киевской городской курортной бальнеологической больнице профсоюзов Украины
В службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в четырехэтажном корпусе Киевской городской курортной бальнеологической больницы профсоюзов Украины на ул. Попудренко, 34.
Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве, по приезду днепровских спасателей стало известно, что возгорание вызвало короткое замыкание электропроводов в электродвигателе в лифтовом помещении больницы.
Пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
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