В Киеве открылась выставка уникальных икон (фото)

Выставка проходит в Музее истории Киева

Среди экспонатов: иконы, церковные книги, кресты, облачения для икон и прочее В Музее истории Киева состоялось открытие выставки «Сокровища Святых Лавр Украины». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что мероприятие стало торжественным началом масштабного празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси в столице. Посетители выставки смогут увидеть уникальные предметы трех Лавр Украины: Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, Свято-Успенской Почаевской Лавры и Свято-Успенской Святогорской Лавры. Среди экспонатов представлены: иконы, церковные книги, кресты-энколпионы, облачения для икон, потиры, кафель, литографии, сувенирная продукция и др. Выставка будет продолжаться до 15 августа.

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