Кабмин увеличил численность КГГА почти на 40 человек

В КГГА утверждают, что расширение штата связано с увеличением количества задач / Фото: golos.ua

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №338 от 15 мая 2013 года, предельная численность работников Киевской городской государственной администрации увеличена на 37 человек.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА – руководитель аппарата Александр Пузанов.

«После прошлогодней оптимизации, структура КГГА имеет меньше уровней иерархии, она стала более прозрачной и гибкой. Однако главной целью преобразований было эффективное выполнение всех функций киевской власти. В условиях увеличения количества задач, штат придется вновь расширять», – цитирует Пузанова пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

По его словам, на КГГА возложены дополнительные полномочия и функции в сфере экологии и охраны природных ресурсов.

Теперь Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА примет участие в мониторинге состояния окружающей среды, будет осуществлять выдачу разрешений на смешивание и захоронение отходов, экологическую экспертизу проектов строительства и другое.

При этом Пузанов надеется, что дополнительные функции удастся выполнять меньшим числом служащих, чем предлагается постановлением КМУ.

В пресс-службе КГГА напоминают, что согласно Указу Президента Украины от 24 мая 2013 года «О мерах обеспечения осуществления местными государственными администрациями исполнительной власти на соответствующей территории», некоторые полномочия центральных органов исполнительной власти будет передано местным государственным администрациям.

Киевские власти должны определить перечень полномочий центральных органов исполнительной власти, которые было бы целесообразно передать местным государственным администрациям, и предложить Кабинету министров механизм такой передачи до 15 июля.