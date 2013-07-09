СМИ: В Киевском зоопарке заболел слон

Слон часами смотрит в одну точку, переминаясь с ноги на ногу

Слон Хорас, обитающий в Киевском зоопарке, заболел стереотипией. Животное больше не резвится в бассейне, развлекая публику, теперь оно часами смотрит в одну точку, переминаясь с ноги на ногу.

Об этом работники зоопарка и зоозащитники написали в письме председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, сообщают «Вести».

Кроме того, по словам активистов, ухудшились условия содержания и других животных. «В зоопарке теперь не заповедник, а сплошная коммерция. Санитарный день для животных, который всегда был по понедельникам, отменили, при этом денег на зверей не стало уходить больше. Вот вам пример: жирафам не завозят мюсли, без которых еще в 2011 году животное сильно болело и чуть не погибло, а озеро с пеликанами настолько грязное, что от него на несколько метров слышна вонь. На слоненка, которого год назад нам подарил экс-мэр Александр Омельченко, больно смотреть. Он часами переминается с ноги на ногу и трется головой о прутья вольера. Точно также несколько лет назад вела себя здесь медведица, которая в итоге дотерла голову до черепа и погибла», – сообщила изданию в письме активистка Татьяна Андриишина.

В пресс-службе КГГА сказали, что письмо получили: «Информация сейчас проверяется. Если что-то подтвердится, будут приняты меры».

Журналисты, посетив Киевский зоопарк, убедились в том, что слон действительно начал странно себя вести: как и сообщали зоозащитники, животное переминается с ноги на ногу и периодически трется головой о прутья.

«У слона правда стереотипное поведение. Но с этим он уже приехал к нам из Ростова. Там у него были слишком узкие вольеры, отчего животное заболело. Мы боремся с этим явлением, например, придумали ему кормушку-головоломку, сделали грязевые лужи, бассейн, поставили валуны в вольере. Да и животное ведет себя так не постоянно, а только с 15:30 до того момента, как попадет в зимний вольер», – рассказала заместитель директора зоопарка Елена Николайчук.

При этом бывший директор Алексей Толстоухов утверждает, что никаких болезней у слоненка раньше не было. А директор николаевского зоопарка Владимир Топчий называет состояние слона психическим отклонением: «Это психическое отклонение, стереотипное поведение, которое развивается, если животное долго находится в закрытом помещении и предоставлено самому себе. Если бы с ним постоянно занимались, если бы у него была расписана каждая минута в течение дня, то этой болезни не было бы. Ему нужна компания, а у вашего Хораса до сих пор нет самочек. К сожалению, если ничего не изменить, слон может простоять так, переминаясь, всю жизнь».

Напомним, одной из причин смерти слона Боя называли как раз тоску.

Сообщение о болезни слона удивило экс-мэра Александра Омельченко, который привез Хораса в столичный зверинец. «Я искренне обижен тем, что мне об этом не сообщило руководство зоопарка. О состоянии слона впервые слышу от вас… Если ему помогут слонихи, то я готов их привезти, как и обещал, но для этого я должен быть уверен, что у них будут все условия», – отметил Омельченко.