В аэропорту «Жуляны» задержали пассажирку с фальшивым паспортом
12:18, 09 июля 2013Киев
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Украинка собиралась на заработки
Женщина предъявила поддельный паспорт Польши / Фото: fotolia.com
В аэропорту «Жуляны» во время оформления рейса в Лондон сотрудники Госпогранслужбы задержали пассажирку с фальшивым паспортом.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, женщина предъявила для контроля поддельный паспорт Республики Польша, в котором была заменена фотография владельца. Пассажирка объяснила правоохранителям, что является гражданкой Украины, а паспорт приобрела с целью трудоустройства за границей.
Сейчас устанавливается личность задержанной гражданки.
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