В аэропорту «Жуляны» задержали пассажирку с фальшивым паспортом

12:18, 09 июля 2013
Киев
0

Украинка собиралась на заработки

паспорт Польши / Фото: fotolia.com Женщина предъявила поддельный паспорт Польши / Фото: fotolia.com

В аэропорту «Жуляны» во время оформления рейса в Лондон сотрудники Госпогранслужбы задержали пассажирку с фальшивым паспортом.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, женщина предъявила для контроля поддельный паспорт Республики Польша, в котором была заменена фотография владельца. Пассажирка объяснила правоохранителям, что является гражданкой Украины, а паспорт приобрела с целью трудоустройства за границей.

Сейчас устанавливается личность задержанной гражданки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter