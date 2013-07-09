В аэропорту «Жуляны» задержали пассажирку с фальшивым паспортом

Женщина предъявила поддельный паспорт Польши / Фото: fotolia.com

В аэропорту «Жуляны» во время оформления рейса в Лондон сотрудники Госпогранслужбы задержали пассажирку с фальшивым паспортом.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, женщина предъявила для контроля поддельный паспорт Республики Польша, в котором была заменена фотография владельца. Пассажирка объяснила правоохранителям, что является гражданкой Украины, а паспорт приобрела с целью трудоустройства за границей.

Сейчас устанавливается личность задержанной гражданки.