ГАИ напоминает: въезд в Киев для грузовиков закрыт

Въезд разрешен только грузовикам, перевозящим груз в международном сообщении / Фото: obozrevatel.com

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что в соответствии с решением Киевского городского совета от 22 мая «О некоторых мерах по упорядочению движения грузовых автомобилей в городе Киеве» и распоряжением КГГА от 27 июня «О мерах по упорядочению въезда грузового транспорта в г. Киев», в столице ограничено движение грузовиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ г. Киева.

По информации Госавтоинспекции, ограничен въезд грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонны в пределы города Киева с 7.00 до 20.00, однако предусмотрена возможность въезда автомобилей, которые осуществляют перевозку грузов в международном сообщении, с 10.00 до 17.00 при наличии у водителей международной автомобильной накладной «CMR» или книжки международных дорожных перевозок (МДП) и оснащения автопоездов знаком «TIR».

Движение транзитных грузовых автомобилей по территории города Киева разрешено с 20.00 до 7.00 лишь по проспекту Бажана, Южному мостовому переходу через р. Днепр, Столичному шоссе, ул. Академика Заболотного, площади Одесской, Большой Кольцевой дороге, просп. Академика Палладина, ул. Городской, Гостомельскому шоссе, Новой дороге, просп. Минскому, площади Т.Шевченко, ул. Полярной, ул. Богатырской, площади Тульской, проспекту Московскому, проспекту Генерала Ватутина, площади Керченской, ул. Братиславской, просп. Броварскому.

Ограничен въезд в центральную часть города Киева в пределах Воздухофлотского путепровода – ул. Вячеслава Чорновола – ул. Глубочицкой – ул. Верхний (Нижний) Вал – ул. Набережно-Крещатицкой – Набережного шоссе – бульв. Дружбы народов – площади Московской – просп. Краснозвездного – просп. Воздухофлотского – Воздухофлотского путепровода грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонны, а также тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме оперативных и специальных транспортных средств).

В случае ограничения в движении, Госавтоинспекция советует водителям таких грузовиков останавливаться на автостоянках или специальных площадках на подъездах к городу Киеву, а движение продолжить после 20 часов до 7 часов утра.