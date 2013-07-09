Директор кредитного союза обокрал вкладчиков почти на 500 тысяч

Злоумышленник скрывал реальные суммы, которые вносили клиенты / Фото: «Газета киевская»

Апелляционный суд Киевской области оставил в силе приговор Яготинского районного суда, которым к 7 годам лишения свободы приговорен директор отделения кредитного союза «Довира» в г. Березань.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Директор признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 УК Украины, то есть в служебной подделке, и ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть в завладении и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Установлено, что директор, злоупотребляя своим служебным положением, регулярно фальсифицировал депозитные договоры. Он указывал фиктивные данные о внесении членами кредитного союза в кассу отделения своих средств. В частности, директор в документах указывал значительно меньшую сумму, чем была внесена на депозит. Таким способом он скрывал реальные суммы денег, которые вносили клиенты на депозитный счет кредитного союза.

На основании таких поддельных договоров в кассу кредитного союза директор клал лишь часть полученных денег, а разницу присваивал. «Таким способом ему удалось обогатиться на 484 тыс. грн», – говорится в сообщении.

За совершенные действия подсудимый получил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительских функций сроком на 2 года 6 месяцев.

Барышевской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по этому уголовному делу. В судебном заседании вина директора в инкриминируемом ему преступлении полностью доказана, подчеркнули в прокуратуре.