Киевлян могут обложить налогом за сдачу квартир в аренду

Минимальная ставка аренды составит 7,53 грн / кв. м

В четверг депутаты Киевсовета собираются установить минимальную ставку аренды квадратного метра для физических лиц – она составит 7,53 грн.

Это значит, что теперь киевляне обязаны будут уплатить хотя бы минимальный налог при сдаче квартир, сообщают «Вести».

При этом если жилье находится в исторической части столицы, то сумма умножается на коэффициент 1,25. Если же сдаваемые в аренду квартиры находятся в зданиях, которые относятся к объектам культурного наследия национального значения, да еще и в исторической части города, то сумма умножается на коэффициент 2. А если квартиру арендаторы используют не для проживания, а для коммерции, то придется заплатить в три раза больше, а для производства – в два.

Собираются депутаты вновь вернуться и к вопросу о расширении границ Киева. Напомним, в феврале депутаты решили увеличить столицу более чем на 2 тыс. га за счет земель Лесниковского, Белогородского, Княжицкого, Гнединского, Чабановского, Ирпенского, Вышгородского, Броварского районов, а также поселка Коцюбинское. Это решение должны были рассмотреть и принять в парламенте. Однако законопроект так и не был рассмотрен, поэтому Киевсовет собирается еще раз утвердить обращение к Верховной Раде.

Кроме того, 11 июля депутаты собираются передать на баланс города два знака в форме футбольных мячей на въездах в Киев, которые установили к Евро-2012. А также отменить решение о землеотводе на Харьковской площади компании «Киев Терминал», которая собиралась построить тут развязку и разместить автостоянку, автовокзал и большой торговый комплекс. Землю заберут для общественных нужд – город сам займется строительством развязки в три уровня. Ее могут начать строить уже в следующем году.

Планируют забрать землю и у Министерства иностранных дел по адресу Героев Сталинграда, 15-В. Ведомство собиралось внутри двора строить дом, но местные жители были категорически против. Теперь дипломатам подыщут другой участок.