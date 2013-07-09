В Киеве откроют первый центр матери и ребенка

Первый центр матери и ребенка в столице откроют в следующем году

Модель проживания в социальной квартире является эффективной формой социализации женщин кризисных категорий и их адаптации в обществе. Такое мнение высказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виктор Корж во время посещения Центра для временного пребывания больных и молодых матерей с детьми раннего возраста, оказавшихся в кризисных жизненных ситуациях, во вторник, 9 июля.

«В Центре молодые женщины смогут приобрести практические навыки самостоятельного проживания и опеки над ребенком, получить медицинские и другие социально-бытовые услуги. Мини-центр для временного пребывания беременных девушек и женщин с детьми раннего возраста рассчитан на одновременное проживание шести клиенток с детьми. Сейчас мы работаем над внедрением социальной инициативы Президента Украины «Дети – будущее Украины» – созданием сети центров матери и ребенка. Первое такое учреждение откроют уже в следующем году», – отметил Виктор Корж.

Напомним, в Киеве уже несколько лет работает Центр дневного пребывания для детей и молодых женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Весной 2013 года в столице открыта первая социальная квартира для беременных женщин и матерей с детьми раннего возраста. Эта инициатива реализована совместно городскими властями и рядом международных фондов и организаций. Теперь юные мамы и беременные женщины, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить комплексные услуги, в том числе и временное жилье.

Столичная сеть центров социальных служб для семьи, детей и молодежи предоставляет соцуслуги детям, молодежи и семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Специалисты центров осуществляют социальное инспектирование и социальное сопровождение семей, детей и молодежи, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, приемных семей и детских домов семейного типа и т.п.

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов неоднократно отмечал, что столичные власти намерены сделать все от них зависящее, чтобы молодые женщины, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, чувствовали себя защищенными государством. По его убеждению, это позволит преодолеть такое явление, как социальное сиротство.