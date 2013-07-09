Осенью в Киеве запустят новые трамваи с кондиционерами

Новые трехсекционные трамваи могут появиться в Киеве уже в сентябре

В ближайшее время в Киеве начнутся испытания нового трехсекционного трамвая, который полностью изготавливается на базе КП «Киевпасстранс».

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в случае успешного завершения проверки уже в сентябре трамвай выйдет на Борщаговскую скоростную линию.

Трамвай имеет длину более 30 метров и может вместить до 300 пассажиров. Новый поезд соответствует современным характеристикам общественного транспорта: улучшенный дизайн, удобный салон. Также у нового трамвая 40-45% пола имеют низкий уровень, предусмотрены выдвижные пандусы для колясок и специальное место, куда можно прикрепить инвалидное кресло. В вагонах установлена система кондиционирования, а для улучшения условий работы для водителя предусмотрен отдельный кондиционер.

Как отметили в пресс-службе КГГА, одним из преимуществ трамвая является возможность данного транспорта плавно двигаться и останавливаться.

Кроме того, «Каштан» оснащен системой видеонаблюдения и информационным оборудованием – мониторами и звуковыми оповещениями об остановке.

В пресс-службе напоминают, что на линии скоростного трамвая на Троещине уже эксплуатируются шесть вагонов производства «Киевпасстранс» длиной 15 м и вместимостью около 150 человек.