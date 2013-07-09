В Киеве утонул еще один человек

Тело мужчины обнаружено в озере в парке «Партизанской славы» / Фото: kiyevskiy-drug.livejournal.com

В озере парка «Партизанской славы», который находится по ул. Славгородская, 47 в Дарницком районе Киева, обнаружено тело мужчины.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, сообщение о погибшем поступило от оперативного дежурного милиции.

На место происшествия прибыло водолазно-спасательное отделение специального аварийно-спасательного отряда. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело погибшего доставлено к берегу и передано оперативно-следственной группе.

По предварительной информации, тело погибшего находилось в воде примерно 2 дня. Об исчезновении мужа сообщила его семья, опознавшая его.