За полгода 50 столичных чиновников осуждены за коррупцию

Среди коррупционеров – 4 правоохранителя и 2 налоговика / Фото: zp.comments.ua

С начала года 50 киевских чиновников предстали перед судом за совершение коррупционных правонарушений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, об этом на заседании коллегии по итогам работы органов прокуратуры в первом полугодии 2013 года заявил прокурор Киева Николай Бескишкий.

Прокурор отметил, что работа правоохранительных органов в сфере противодействия коррупционным правонарушениям значительно усилилась и активизировалась. Так, по его словам, за первое полугодие 2013 года следователями правоохранительных органов столицы начато 139 уголовных производств по преступлениям с признаками коррупции.

«В результате принятых столичной прокуратурой мер удалось прекратить уголовно наказуемые действия коррумпированных судей, государственных служащих 1-2 категории и правоохранителей», – отметил Бескишкий.

Также прокурор добавил, что по результатам досудебного расследования преступлений с признаками коррупции в суд в этом году направлено 45 обвинительных актов относительно 50 должностных лиц, в том числе 24 – по фактам получения должностными лицами неправомерной выгоды.

Кроме того, руководитель ведомства акцентировал внимание на том, что за совершение данных правонарушений в текущем году уже осуждены 17 должностных лиц, среди которых 5 контроллеров, 4 правоохранителей, 2 налоговиков и другие.