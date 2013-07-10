На развитие инфраструктуры Киева выделят дополнительно 138 миллионов

На реконструкцию Почтовой площади выделено 50 млн грн

Киевской городской государственной администрацией подготовлены предложения о внесении изменений в Программу социально-экономического развития Киева на 2013 год.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

Он отметил, что эта корректировка носит в основном технический характер, поскольку отчетность за I полугодие только собирается, анализируется и предложения о перераспределении средств из тех объектов, где строительство не ведется, будут подготовлены уже по результатам этой работы.

«Наиболее существенные изменения касаются государственного бюджета, так как Кабмин распоряжением от 3 июля выделил Киеву 100 миллионов гривен – по 50 млн гривен на реконструкцию Почтовой площади и на строительство метро на ж/м Теремки. Относительно городского бюджета в пределах предусмотренных ассигнований на отдельных объектах скорректированы суммы проектных работ, а также выделены средства на оплату задолженности прошлых лет в сумме 13,9 миллионов гривен. Также за счет перераспределения предусматриваются средства на установление модульных общественных туалетов – 4,8 миллиона гривен, реконструкцию котельной на ул. Котельникова, 7/13 – 4,8 миллиона гривен и продолжение работ на магистральных канализационных коллекторах – 12,2 миллионов гривен», – пояснил он.

Кроме того, за счет капитальных расходов, которые учтены в бюджете города и до сих пор не использованы, 38,3 миллионов гривен перераспределены и направлены на следующие объекты Программы:

- реконструкция парка «Владимирская горка» – 3 млн грн;

- строительство центра по предоставлению услуг, связанных с использованием автотранспортных средств УГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве по ул. Жулянский, 5 – 4 млн грн;

- создание аллеи воинской славы в парке Вечной славы – 1,5 млн грн;

- продолжение реконструкции проспекта Григоренко – 16,4 млн грн;

- реконструкция дороги Киев – Гостомель – 2,4 млн грн;

- реконструкция ул. Ахматовой – 2 млн грн;

- создание центра электронного управления «Электронная столица» – 8 млн грн;

- строительство трансформаторной подстанции на ул. Б.Хмельницкого, 6-А – 1 млн грн.