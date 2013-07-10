КГГА предлагает называть улицы только именами умерших

Теперь назвать улицу в честь известной личности можно только после ее смерти / Фото: bryhynets.com

В Киевской городской государственной администрации разработали новый порядок наименования улиц и других городских объектов.

Например, назвать улицу в честь какой-либо личности можно будет только после ее смерти и с согласия родственников, а также после проведения общественных слушаний, сообщает «Коммерсантъ-Украина».

Как рассказал заместитель председателя КГГА Александр Пузанов, ранее каждый гражданин мог обратиться к депутатам Киевсовета и предложить любое название для улицы. Предварительное решение принимала специальная депутатская комиссия, а окончательное – Киевсовет.

«Теперь назвать улицу в честь известной личности можно будет только после ее смерти и с письменного согласия ее родственников. К заявке необходимо приложить экономический расчет стоимости такого переименования. И самое главное – по новому порядку, вопросы переименования улиц должны решаться на общественных слушаниях, по результатам которых и будет готовиться проект решения», – подчеркнул Пузанов.

В документе указаны причины переименования различных объектов – например, при установлении исторических названий, из-за наличия в прежних наименованиях фамилий и имен людей, причастных к организации голодомора 1932-33 годов или политических репрессий, а также при дублировании названий объектов в разных районах города.

Кроме того, есть ряд специальных требований к наименованиям определенных объектов. В частности, при названии улиц, проездов, набережных необходимо учитывать ландшафт местности, их индивидуальные характеристики, которые «органично вплетаются в существующую топонимику столицы». Так, станции метро нельзя называть в честь выдающихся жителей Киева, страны или мира, за исключением случаев совпадения с названиями наземных объектов.

Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных, международных связей и информационной политики Виктор Гринюк («Спортивный Киев») сообщил, что самой большой проблемой остаются улицы с дублирующими названиями, сохранившиеся со времен присоединения к столице соседних населенных пунктов, таких как Бортничи или Жуляны. В Киеве таких улиц и переулков 132. Например, улиц Шевченко – пять, Островского и Горького – по четыре, Гоголя – три, по две – Толстого, Лермонтова, Леси Украинки, Франко.

Историк Михаил Кальницкий считает, что в первую очередь необходимо переименовывать улицы с одинаковыми названиями: «Наиболее одиозные наименования уже исчезли. Даже если такие и остались, то необходимо к ним подходить точечно, а не составлять огромные списки названий улиц (подлежащих переименованию – ред.)».

Следует отметить, что в столице до сих пор есть две улицы Комсомольские, по три – Ленина и Карла Маркса, по две – Щорса и Котовского. Вопрос о переименовании улиц с такими названиями поднимался уже не раз. Так, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Дмитрий Никульшин («БЮТ-Батькивщина») отметил, что еще с середины 2000-х годов Киевсовет формирует перечень улиц с одиозными названиями, относящимися к минувшей эпохе, в котором до сих пор остается более 50 наименований.

«После прихода нового главы КГГА эти процессы тормозятся, и для отмены ранее принятых решений привлекаются правоохранительные органы. Например, я видел представления прокуратуры о пересмотре решения Киевсовета о переименовании улицы Коминтерна в улицу Симона Петлюры из-за жалоб местных жителей», – рассказал Никульшин.

Сейчас новый порядок переименования улиц проходит согласование в комиссиях Киевсовета. В свою очередь Виктор Гринюк предлагает ввести некий минимальный срок между переименованиями улиц, напоминая историю с улицей Январского Восстания в Печерском районе, которую переименовали в честь Ивана Мазепы, а вскоре в Лаврскую. «Власть у нас постоянно меняется, поэтому необходимо, чтобы жители этих улиц, прожив с новым названием определенное время, имели право решать, нужно что-то еще менять или нет», – резюмировал Гринюк.