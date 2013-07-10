Киевская милиция нашла в гараже 60 кустов марихуаны

Марихуана выращивалась в бокс-теплице, установленной в гараже / Фото: psyplants.org

В Киеве в гараже выявлен бокс-теплица, где выращивали 60 кустов марихуаны.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, работники отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков Шевченковского райуправления милиции изъяли в гараже бокс-теплицу с вентиляцией и искусственным светом, оборудование для орошения и удобрения, а также более 60 кустов марихуаны.

Выяснилось, что владельцем «огорода» был 28-летний гражданин, который для этого арендовал помещение гаража, а семена приобрел через Интернет.

Все изъятые вещи и выращенная продукция направлены в научно-исследовательский экспертный центр Главного управления столичной милиции.

Следственным отделом Шевченковского районного управления столичной милиции начато уголовное производство по статье 317 Уголовного кодекса Украины «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком от 3 до 5 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении наркоагронома.