На Киевщине ребенка засыпало песчаной глыбой

13:33, 10 июля 2013
Киев
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ЧП произошло в Богуславском районе

песок / Фото: newspaper.moe-online.ru Дети на окраине села раскапывали песок / Фото: newspaper.moe-online.ru

Ведется расследование гибели 12-летнего мальчика в результате обвала песка в урочище в с. Щербашенцы Богуславского района Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, предварительно установлено, что мальчик вместе с другом играл на окраине села в урочище, где раскапывали песок. Песчаная глыба обвалилась и засыпала одного из детей.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Прокуратурой Богуславского района определен процессуальный руководитель по делу.

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