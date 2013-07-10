На Киевщине ребенка засыпало песчаной глыбой

Дети на окраине села раскапывали песок / Фото: newspaper.moe-online.ru

Ведется расследование гибели 12-летнего мальчика в результате обвала песка в урочище в с. Щербашенцы Богуславского района Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, предварительно установлено, что мальчик вместе с другом играл на окраине села в урочище, где раскапывали песок. Песчаная глыба обвалилась и засыпала одного из детей.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Прокуратурой Богуславского района определен процессуальный руководитель по делу.