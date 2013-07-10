Политик и эксперты обсудили проблемы Киева

Эксперты, представители общественных организаций и политики обсудили проблемы развития Киева во время проведенного 9 июля в столице круглого стола "Киев будущего: новая философия городского развития".

Во время мероприятия, организованного Европейской партией Украины, Институтом глобальных стратегий и консалтиноговой компанией Berta Communications, его участники обсудили вопросы развития Киева, его место в мире будущего и новые философские подходы к градостроительству. В своем выступлении директор Института урбанистики Генрих Фильваров предложил выработать новую идеологию Киева. "Киев всегда был больше, чем просто столицей. Он всегда занимал особое место в глобальном мире. Мы должны вернуть Киеву статус мирового города - духовного, культурного и научного центра в центральной и восточной европейской ойкумене", - сказал Фильваров.

Ученый подчеркнул необходимость "сформировать миссию Киева среди других мировых центров, создать новую идеологическую платформу его развития". По убеждению Фильварова, неолиберальная идеология урбанистики рухнула, а сегодняшний "Генплан Киева - это не более, чем набор мер". Во время дискуссии директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев обратил внимание на улучшение условий трудовой миграции. "Киев должен отказаться от практики застройки коммерческого жилья. Нужно вводить европейскую практику построения арендованного жилья по доступной цене. Это сделает город более дружелюбным. Более того, это позволит улучшить ситуацию с трудовой миграцией, когда человек не привязан к месту жительства, а привязан к месту работы. Вообще надо перейти от мегаполиса в антрополису - это мировой новейшей тренд", - отметил Карасев. В свою очередь, директор Berta Communications Тарас Березовец отметил, что в Киеве уничтожено логику старого развития города. "Киев уже не существует как советский город, но еще и не стал современным мегаполисом с комфортной средой для проживания. Именно поэтому в столице мы имеем и столько проблем", - подчеркнул Березовец. По мнению председателя исполкома Европейской партии Украины Виталия Щербенко, все проблемы столицы от того, что власть в Киеве захватили "временщики".

"Даже тот факт, что киевская городская власть ни разу не подавала заявку на участие в конкурсе на звание "Европейская столица молодежи", которую необходимо подавать за 4 года, свидетельствует о временности такой власти в Киеве. Эта власть ведет себя как оккупанты, которые рассматривают столицу как ресурс для обогащения, поэтому и везут с собой даже собственных уборщиц и "Денщиков", - отметил Виталий Щербенко. Подводя итоги круглого стола, народный депутат, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук выразил уверенность, что сегодня задача № 1 - вернуть киевлянам право на город. "Киевлянам необходимо вернуть реальное местное самоуправление. Уже в ближайшее время мы должны присоединиться к Лейпцигской Хартии постоянных европейских городов. Нужно создать город для людей, где логика развития капитала уступала бы логике развития человека. Создать "дружескую городскую среду" возможно только при условии развития гражданской активности и гражданского общества. Мы должны понять, что никто кроме нас не создаст город для нас", - сказал Николай Катеринчук.