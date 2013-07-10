Суд разрешил Киевскому метрополитену не платить 62 млн грн штрафа

Российская компания обвинила метрополитен в невыплате денег за эскалаторы / Фото: kiyany.obozrevatel.com

Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Киева и отменил решение суда первой инстанции о взыскании с метрополитена 62,5 млн грн в пользу российского предприятия, которое поставляло оборудование для метро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в начале этого года Хозяйственный суд Киева рассмотрел иск российского общества к КП «Киевский метрополитен» о применении к последнему финансовых санкций за якобы недополученные деньги по договору о покупке эскалаторов для монтажа на станции «Сырецкая». Несмотря на пропущенный срок исковой давности и наличие сомнительных справок, суд принял решение о взыскании с метрополитена 62,5 млн грн в пользу истца. Хотя исковые требования были удовлетворены лишь частично, прокуратура Киева обжаловала незаконное решение в апелляционном порядке.

По результатам рассмотрения дела постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда решение суда первой инстанции отменено и в удовлетворении иска российскому предприятию отказано.