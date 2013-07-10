Оппозиция грозит взять штурмом здание Киевсовета

Одарченко заявил о готовности к «жестким действиям»

Председатель киевской городской ячейки партии «Батькивщина», народный депутат Юрий Одарченко не исключает применения силовых методов во время запланированной на 11 июля сессии Киевсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе киевской организации ВО «Батькивщина», по словам Одарченко, «наша задача – не дать провести нелегитимную сессию нелегитимным депутатам. Для этого, в случае необходимости, мы готовы к определенным жестким действиям, таким как штурм для прохождения в здание. Хотя мы надеемся, что силами оппозиционных народных депутатов, их присутствием на митинге и в переговорном процессе с секретарем Киевсовета и депутатами мы избежим недоразумений, и все пройдет мирно».

Как сказал Одарченко, завтра должен пройти один из самых массовых митингов возле КГГА, участие в котором примут народные депутаты от оппозиции, активисты, представители общественных организаций.

«Наша цель – помешать проведению сессии Киевсовета и принятию заведомо неправомерных решений. Власти должны понять, что руководить столицей Украины должен законно, народно избранный городской голова и избранные на местных выборах, путем личного голосования, депутаты», – заявил Одарченко.

Митинг начнется 11 июля в 9.15.