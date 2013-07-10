В центре Киева появится «Французский квартал»

Комплекс будет состоять из жилищных, офисных, торговых и развлекательных помещений / Фото: bazis.kz

Холдинговая компания «Киевгорстрой» построит в центре Киева комплекс «Французский квартал» стоимостью около 2 млрд грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на президента «Киевгорстроя» Игоря Кушнира.

По данным пресс-службы, строительство комплекса будет проходить в 5 очередей. Сдача в эксплуатацию последней очереди запланирована на конец 2015 года.

Инфраструктура комплекса будет состоять из жилищных, офисных, торговых, развлекательных помещений и объектов социального назначения. А общая площадь квартир комплекса достигнет 91,2 тыс. кв. м (1 229 жилых апартаментов). Общая площадь встроенных нежилых помещений составит 16,6 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.