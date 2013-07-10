«Киевавтодор» расчистит дождевые коллекторы и русла рек

Коммунальщики очистят загрязненные коллекторы и заменят аварийные

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» разработала программу мероприятий по очистке дождевых коллекторов в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, предприятия корпорации очищают ливнестоки и заиленные части коллекторов гидромониторами высокого давления. В частности, специалисты разработали и согласовали комплексную программу внеочередных и первоочередных мер. Ее реализация сделает эксплуатацию сооружений дождевой канализации города надежной и безопасной. Программа включена в городскую целевую программу развития дорожно-транспортного комплекса Киева до 2020 года.

В целом программой предусмотрены мероприятия по предотвращению подтоплений в более чем 50 местах столицы.

«Прежде всего, сегодня в реконструкции нуждаются русла рек Лыбидь и Сырец, а также Дарницкий мелиоративный канал. Без расчистки русел малых рек и водоемов, снижения в них уровня воды общегородская система поверхностного водоотвода эффективно работать не будет», – объяснил главный инженер «Киевавтодора» Василий Мельниченко.

Кроме того, в замене нуждаются аварийные коллекторы, а также те, срок эксплуатации которых уже закончился.

«Магистральные ливнестоки диаметром более 1000 мм необходимо проверить с учетом увеличения площадей твердого стока. В случае недостаточной пропускной способности – перестраивать или предусмотреть замену расчетным диаметром в составе проектов реконструкции или капитального ремонта объектов благоустройства», – отметил Мельниченко.

В районах существующей частной и новой застройки необходимо предусмотреть обустройство локальных сетей дождевой канализации с включением их в основные системы водоотвода города, говорится в сообщении.

Нуждаются в защите от загрязнения и водные объекты, для чего необходимо предусмотреть обустройство очистных сооружений на всех выпусках коллекторов дождевой канализации в составе работ по их реконструкции. При освоении новых территорий под застройку одновременно со строительством трубопроводов дождевой канализации следует также предусматривать строительство очистных сооружений.

«Киевавтодор» предложил включить такие предложения в Генеральный план развития Киева до 2025 года.