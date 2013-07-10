Адвокат киевской учительницы требует наказать Титушко за погром ее дома

Милиция уже месяц не вручает Титушко сообщение о подозрении в совершении преступления

Адвокат учительницы Нины Москаленко, у которой пытаются силой отобрать дом и землю в Печерском районе Киева, Виктор Смолий обратился в суд относительно бездействия работников милиции, которые уже в течение месяца не вручают уведомление о подозрении в совершении преступления обвиняемому в избиении журналистов Вадиму Титушко, который совместно с другими лицами совершил погром в доме учительницы.

Об этом Смолий сообщил УНИАН.

«Я сегодня подал заявление на бездействие работников следственного и начальника следственного управления Печерского райотдела милиции из-за их отказа вручить уведомление о подозрении в совершении преступления», – сказал он.

По словам адвоката, в рамках открытого милицией уголовного производства по факту совершения нападения и повреждения имущества в доме учительницы было открыто уголовное производство и продемонстрированы видеозаписи, на которых она узнала Титушко и других четырех человек, трое из которых являются фигурантами по делу об избиении 18 мая двух журналистов в Киеве во время политических акций.

Впрочем, как отметил Смолий, следствие всячески старается притормозить расследование дела.

Как сообщал УНИАН, киевская учительница Москаленко живет в доме в центре Киева, возле Ботанического сада. По информации СМИ, землю под домом у учительницы неизвестные пытаются отобрать уже больше года. Ориентировочно участок размером 20 соток на Печерских холмах оценивают в 3 млн долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец еще трети не известен. Однако от этого владельца в адрес Москаленко начали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей начали угрожать неизвестные.

За год, несмотря на многочисленные заявления Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. В то же время милиция возбудила в отношении ее ряд уголовных дел.

29 апреля с.г. было открыто уголовное производство по факту повреждения дома, в котором проживает киевская учительница Москаленко.

Недавно Москаленко заявила, что среди налетчиков на ее дом был Вадим Титушко, обвиняемый в избиении журналистки «5-го канала» Ольги Сницарчук и фотокорреспондента газеты «КоммерсантЪ-Украина» Владислава Соделя во время акции оппозиции 18 мая.

«Среди группы лиц, участвовавших в рейдерском захвате (дома), есть и Титушко. Он проходит как не установленное лицо», – отметила учительница.