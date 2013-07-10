В Киеве временно изменят два автобусных маршрута

Изменения будут внесены в автобусные маршруты №№ 75 и 78

Завтра, 11 июля, будут внесены изменения в автобусные маршруты №№ 75 и 78 из-за выполнения работ по асфальтированию дороги на ул. Советской, Героев войны, Воздухофлотской и ул. Шевченко.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По информации КП «Киевпасстранс», работа автобусов, курсирующих по маршруту №75, будет организована следующим образом: ул. Ленина (от ул. Московской) – Кольцевая дорога – просп. Глушкова. Автобусы №78 будут курсировать от станции метро «Васильковская» через ул. Трутенко, Ленина, Кольцевую дорогу и Воздухофлотский проспект.

«Киевпасстранс» просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.