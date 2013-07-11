Нардепы сорвали брифинг Гереги

Гереге не удалось провести брифинг

Народные депутаты Украины от фракций “Батькивщина” и УДАР сорвали проведение брифинга секретаря Киевсовета Галины Гереги.

Как передает корреспондент УНИАН, после того как Герега заявила, что заседание Киевсовета является законным, поскольку полномочия депутатов горсовета прекращаются в первый день работы новоизбранного Киевсовета, восемь народных депутатов окружили ее и не дали провести брифинг.

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Герега возмутилась такими действиями депутатов, заявив, что размахивать политическими флагами легче. Она также заявила, что Киевсовет не может отмежеваться от управления городом и не принимать жизненно важные решения.