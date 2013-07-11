Герега открыла заседание Киевсовета
10:25, 11 июля 2013Киев
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В зале зарегистрировалось 65 депутатов
Герега таки открыла заседание Киевсовета / Фото с Facebook Ирины Геращенко
Секретарь Киевсовета Галина Герега открыла пленарное заседание Киевсовета.
Как передает корреспондент УНИАН, в зале зарегистрировалось 65 депутатов.
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“Зарегистрировалось 65 депутатов, и я объявляю пленарное заседание открытым”, - сказала Герега.
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