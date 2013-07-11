Герега открыла заседание Киевсовета

10:25, 11 июля 2013
Киев
0

В зале зарегистрировалось 65 депутатов

Герега таки открыла заседание Киевсовета / Фото с Facebook Ирины Геращенко

Секретарь Киевсовета Галина Герега открыла пленарное заседание Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале зарегистрировалось 65 депутатов.

По теме: Нардепы сорвали брифинг Гереге

“Зарегистрировалось 65 депутатов, и я объявляю пленарное заседание открытым”, - сказала Герега.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter