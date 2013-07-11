Герега открыла заседание Киевсовета

В зале зарегистрировалось 65 депутатов

Герега таки открыла заседание Киевсовета / Фото с Facebook Ирины Геращенко Секретарь Киевсовета Галина Герега открыла пленарное заседание Киевсовета. Как передает корреспондент УНИАН, в зале зарегистрировалось 65 депутатов. По теме: Нардепы сорвали брифинг Гереге “Зарегистрировалось 65 депутатов, и я объявляю пленарное заседание открытым”, - сказала Герега.

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