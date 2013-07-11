Под КГГА собралось более тысячи протестующих (фото)

Работники «Беркута» выстроились в три ряда

У здания КГГА, где должна состояться сессия Киевсовета, собралось больше тысячи сторонников оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, люди держат флаги партий «Батькивщина», ВО «Свобода», «УДАР», «За Украину!».

Сотрудники спецподразделения «Беркут» в полном обмундировании выстроились в три ряда под зданием КГГА на Крещатике.

Ряд помощников народных депутатов пытались пройти в здание, однако их не пропустил «Беркут».