Под КГГА собралось более тысячи протестующих (фото)

10:26, 11 июля 2013
Киев
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Помощников депутатов не пускают в здание

милиция Работники «Беркута» выстроились в три ряда

У здания КГГА, где должна состояться сессия Киевсовета, собралось больше тысячи сторонников оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, люди держат флаги партий «Батькивщина», ВО «Свобода», «УДАР», «За Украину!».

Сотрудники спецподразделения «Беркут» в полном обмундировании выстроились в три ряда под зданием КГГА на Крещатике.

Ряд помощников народных депутатов пытались пройти в здание, однако их не пропустил «Беркут».

Яценюк под Киевсоветом

митинг под Киевсоветом

милиция под Киевсоветом

драка под Киевсоветом

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