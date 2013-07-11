ПР обещает не дать оппозиции парализовать Киевсовет
Олейник обещает не допустить
В ПР обещают, что Киевсовет будет работать
Нардеп из фракции ПР Владимир Олейник утверждает, что его партия не допустит парализирования работы сессии Киевского городского совета.
«Сессия Киевсовета сегодня и завтра продолжить решать важные вопросы в интересах территориальных громад, ведь в Конституции заложен принцип непрерывности власти, в том числе и органов местного самоуправления. Это означает, что ни один институт местного самоуправления не прекращает функционировать, пока не будет избран другой», - отметил политик.
По его убеждению, территориальная громада столицы не должна сегодня зависеть от "капризов оппозиции".
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«Будут рассматриваться вопросы относительно выделения дополнительного финансирования на основные сферы жизнедеятельности Киева. Если этого не сделать, средства не получат ни медицинские, ни коммунальные службы», - сказал нардеп.
Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты от ВО «Свобода», «Батькивщины» и «УДАРа» заблокировали трибуну Киевсовета. Не смотря на это, секретарю горсовета удалось открыть сессию.