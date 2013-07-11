Свобода вытолкала Герегу из президиума - объявлен перерыв

Потасовка на заседании Киевсовета / Фото с Facebook Ирины Геращенко

В президиуме Киевсовета началась толкотня между народными депутатами от Партии регионов и оппозиционных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, представители ВО «Свобода» вытолкали секретаря Киевсовета Галину Герегу из президиума.

Оппозиционные народные депутаты скандируют: «Выборы!» и «Верните киевлянам землю!».

Секретарь Киевсовета Галина Герега пригласила председателей фракций на совещание и объявила перерыв в заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, Герега сказала: “Приглашаю председателей фракций на совещание и объявляю короткий перерыв”.