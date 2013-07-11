Свобода вытолкала Герегу из президиума - объявлен перерыв
10:37, 11 июля 2013Киев
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Глав фракций пригласили на совещание
Потасовка на заседании Киевсовета / Фото с Facebook Ирины Геращенко
В президиуме Киевсовета началась толкотня между народными депутатами от Партии регионов и оппозиционных сил.
Как передает корреспондент УНИАН, представители ВО «Свобода» вытолкали секретаря Киевсовета Галину Герегу из президиума.
Оппозиционные народные депутаты скандируют: «Выборы!» и «Верните киевлянам землю!».
Секретарь Киевсовета Галина Герега пригласила председателей фракций на совещание и объявила перерыв в заседании.
Как передает корреспондент УНИАН, Герега сказала: “Приглашаю председателей фракций на совещание и объявляю короткий перерыв”.
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