Милиция утверждает, что под КГГА все спокойно

В милиции заявляют, что в толкотне под КГГА никто не пострадал

Столичная милиция заявляет, что информация в СМИ о столкновении народных депутатов, митингующих и милиционеров под зданием КГГА не отвечает действительности.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, сегодня возле КГГА некоторые общественные организации и отдельные политические силы проводят мероприятия с массовым участием граждан. Перед началом заседания Киевсовета народные депутаты вместе со своими помощниками беспрепятственно проходили в зал.

В то же время вход гражданам был ограничен в связи с невозможностью разместить всех желающих в сессионном зале. Об этом присутствующим сообщили милиционеры, которые обеспечивали охрану общественного порядка возле здания. Несмотря на это, некоторые из митингующих пытались попасть в зал, в результате чего возникла толкотня. Благодаря согласованным действиям милиции развития конфликта удалось избежать.

По состоянию на это время ни один человек не пострадал. Обращений к милиционерам со стороны граждан или народных депутатов о правонарушениях не поступало, говорится в сообщении.

Столичная милиция «в очередной раз обращается к представителям разных политических сил и средств массовой информации с просьбой быть объективными в своих утверждениях и не распространять неправдивую информацию».