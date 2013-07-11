Возле Киевсовета произошло столкновение между «Беркутом» и свободовцем

11:09, 11 июля 2013
Киев
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«Беркут» заблокировал Эдуарда Леонова

митинг под Киевсоветом Силовики не пускают помощников Леонова в Киевсовет

Под зданием КГГА произошло небольшое столкновение между сотрудниками спецподразделения «Беркут» и народным депутатом Эдуардом Леоновым (ВО «Свобода») с помощниками.

Как передает корреспондент УНИАН, депутата заблокировали «беркутовцы». Он настаивает на том, чтобы в Киевсовет пропустили его помощников.

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