Возле Киевсовета произошло столкновение между «Беркутом» и свободовцем
11:09, 11 июля 2013Киев
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«Беркут» заблокировал Эдуарда Леонова
Силовики не пускают помощников Леонова в Киевсовет
Под зданием КГГА произошло небольшое столкновение между сотрудниками спецподразделения «Беркут» и народным депутатом Эдуардом Леоновым (ВО «Свобода») с помощниками.
Как передает корреспондент УНИАН, депутата заблокировали «беркутовцы». Он настаивает на том, чтобы в Киевсовет пропустили его помощников.
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