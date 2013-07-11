Оппозиционеры пошли к секретарю Киевсовета с предложением

Яценюк донес позицию

Народные депутаты от оппозиции во главе с председателем фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком отправились в кабинет секретаря Киевсовета Галины Гереги с предложением относительно дальнейших действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Яценюк журналистам, выйдя из зала заседаний.

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“По нашему требованию секретарь Киевсовета объявила перерыв. Сейчас мы идем к ней, чтобы не просто выразить свою позицию. У нас есть четкое предложение к этому незаконному составу Киевского городского совета, какое именно решение должно быть проголосовано”, - сказал Яценюк.

На уточняющий вопрос журналистов, что именно должны предложить оппозиционные депутаты, он не ответил. “Я вас проинформирую после переговоров”, - сказал Яценюк.

По его словам, заседание Киевсовета заблокировано.