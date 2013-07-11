В Киеве будут судить прораба, по вине которого погиб строитель

Несчастный случай произошел на строительстве ТРЦ

В Киеве завершено расследование и передан в суд обвинительный акт в отношении прораба, по вине которого погиб рабочий на строительстве торгово-развлекательного центра «Лыбидь-Плаза» по ул. Горького в Голосеевском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Голосеевского района Киева, смертельный случай произошел в августе прошлого года. Прораб, не проверив физическое состояние подчиненных, допустил к выполнению работ по монтажу электрических сетей нетрезвого работника. Находясь на высоте около 6 м, мужчина не удержался на лестнице, упал и от полученных травм погиб на месте.

Прокуратурой Голосеевского района Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении прораба, который обвиняется в нарушении правил безопасности на строительстве, приведшему к гибели человека (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины).