СМИ: Во время штурма КГГА работник Киевсовета напоролся на штырь

Вход в Киевсовет заблокирован из-за акции протеста / Фото: Facebook Александра Аронца

Во время акций протеста под Киевсоветом сотрудник компьютерного отдела, который работает в здании Киевсовета, пытался прорваться на работу и для этого перелазил через забор со стороны улицы Хмельницкого.

Мужчина напоролся на острый штырь, после чего потерял сознание, сообщают «Комментарии».

Ему оказали медицинскую помощь сотрудники Киевсовета.