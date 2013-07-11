СМИ: Во время штурма КГГА работник Киевсовета напоролся на штырь
11:55, 11 июля 2013Киев
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Пострадавший перелазил через забор
Вход в Киевсовет заблокирован из-за акции протеста / Фото: Facebook Александра Аронца
Во время акций протеста под Киевсоветом сотрудник компьютерного отдела, который работает в здании Киевсовета, пытался прорваться на работу и для этого перелазил через забор со стороны улицы Хмельницкого.
Мужчина напоролся на острый штырь, после чего потерял сознание, сообщают «Комментарии».
Ему оказали медицинскую помощь сотрудники Киевсовета.
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