Герега закрыла сессию Киевсовета

В сессионном зале звучит Гимн Украины

Герега поблагодарила депутатов за работу Секретарь Киевсовета Галина Герега закрыла сессию Киевского городского совета. Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале звучит Гимн Украины. Герега находится в президиуме, а депутаты от оппозиции – возле трибуны. «Я объявляю 11-е пленарное заседание шестого созыва закрытым. Я хочу поблагодарить за работу в пленарном году», – сказала Герега.

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