Герега закрыла сессию Киевсовета

12:01, 11 июля 2013
Киев
0

В сессионном зале звучит Гимн Украины

Герега Герега поблагодарила депутатов за работу

Секретарь Киевсовета Галина Герега закрыла сессию Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале звучит Гимн Украины.

Герега находится в президиуме, а депутаты от оппозиции – возле трибуны.

«Я объявляю 11-е пленарное заседание шестого созыва закрытым. Я хочу поблагодарить за работу в пленарном году», – сказала Герега.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter