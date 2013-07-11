Герега закрыла сессию Киевсовета
12:01, 11 июля 2013Киев
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В сессионном зале звучит Гимн Украины
Герега поблагодарила депутатов за работу
Секретарь Киевсовета Галина Герега закрыла сессию Киевского городского совета.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале звучит Гимн Украины.
Герега находится в президиуме, а депутаты от оппозиции – возле трибуны.
«Я объявляю 11-е пленарное заседание шестого созыва закрытым. Я хочу поблагодарить за работу в пленарном году», – сказала Герега.
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