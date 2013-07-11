В Киевсовете регионал и свободовец устроили драку из-за «чуда в перьях»

Милиция спасла обидчика

В здании Киевского городского совета произошло столкновение между народным депутата из парламентской фракции ВО «Свобода» Эдуардом Леоновым и председателем фракции Партии регионов в Киевсовете Алексеем Омельяненко.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Леонова, Омельяненко назвал его “чудом в перьях”. После чего Леонов обратился к правоохранительным органам с просьбой задержать Омельяненко за оскорбление народного депутата. Однако, по словам Леонова, правоохранители оттеснили его, чтобы Омельяненко вышел. После чего Леонов со своим помощником решили самостоятельно задержать обидчика, из-за чего и возникло столкновение.

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Правоохранительные органы вмешались в драку и дали возможность Омельяненко покинуть помещение.