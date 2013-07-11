Активисты принесли под КГГА «Свидетельство о смерти Киевсовета»

Возле КГГА осталось не более 100 людей

Возле КГГА активисты общественного совета «Киевское вече» держат плакат «Свидетельство о смерти Киевсовета шестого созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, на плакате указано, что Киевсовет «умер 2 июня 2013 года в возрасте 5 лет», и основной причиной является завершение срока полномочий совета в соответствии с Конституцией Украины.

Также на плакате отмечено: «Дополнительные причины: хронический «дерибан» киевской земли и имущества, преступная деятельность против киевской общины».

На данное время возле КГГА осталось не более 100 людей, которые общаются между собой.

Также под КГГА находятся около 10 милиционеров, которые сосредоточились у входа в здание.