В Батькивщине заявляют, что Гриневич избили, а Кужель угрожали

По информации «Батькивщины», Лищенко толкнул Гриневич и пригрозил Кужель расправой

Фракция «Батькивщина» обратится в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру по поводу избиения народного депутата Лилии Гриневич, а также угрозы физической расправы оппозиционерам в зале заседаний Киевсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», по словам народного депутата Владимира Арьева, который вместе с другими депутатами был свидетелем инцидента, «Гриневич просто в зале заседаний Киевсовета сильно толкнул депутат Сергей Лищенко, известный в криминальных кругах как «Лича троещинский».

Вследствие этого Гриневич сильно ударилась головой о стену и потеряла сознание. Ей оказывают первую медицинскую помощь, она находится под капельницей. Предварительно диагностировано сотрясение мозга.

Кроме того, накануне «Лищенко также угрожал физической расправой народным депутатам из фракции «Батькивщина» Александре Кужель и Леониду Емцу», – говорится в сообщении «Батькивщины».

«Он нам пригрозил, что до вечера мы не доживем. Все знают, кто такой Лича, как на выборах мэра Киева одного из наших ребят пырнули ножом, и я буду благодарна журналистам, если они высветят эти угрозы», – сказала депутат.