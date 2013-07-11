Герега не исключает проведения внеочередной сессии Киевсовета

По словам Гереги, в случае необходимости Киевсовет соберется на внеочередную сессию

Секретарь Киевсовета Галина Герега не исключает проведения внеочередной сессии Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герега сказала сегодня после закрытия сессии Киевсовета на брифинге.

На уточняющий вопрос журналистов, возможно ли проведение внеочередной сессии или заседания Киевсовета, Герега ответила: «Все возможно. Мы будем с депутатами и председателями фракций советоваться, мы будем работать с киевлянами. Если будет необходимость в этом, то мы проведем внеочередную сессию, если нет, то проведем очередную сессию».

Журналисты также поинтересовались, возможен ли вариант проведения выездного заседания Киевсовета в случае блокирования трибуны и президиума. На что секретарь Киевсовета ответила: «Мы не будем проводить сессию в другом месте». Она также сказала, что нет такой нормы закона, которая говорит о подчинении городского совета депутатам Верховной Рады.

«Мы будем обращаться к депутатам Верховной Рады, чтобы они разъяснили этот вопрос депутатам, которые часто приходят в наш зал», – сказала она.